Rannsachadh na fala a' gabhail fianais

Thòisich rannsachadh air gànrachadh fala le HIV agus Hepatitis C anns an NHS a' gabhail fianais bha dhaoine.

Chaochail timcheall air 3,000 euslainteach bho na seachdadan às dèidh dhaibh fuil fhaighinn a bh' air a thruailleadh.

Bheir an rannsachadh sùil air an t-suidheachadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte gu lèir.

Anns an ath thrì mìosan, cluinnidh e bhon fheadhainn air an tug a' chùis buaidh.

Bha athair Suzie Roberts am measg an fheadhainn a dh'fhulaing tinneasan air sgàth an sgainneil, agus a fhuair bàs ri linn.

Mhìnich Suzie sgeulachd an teaghlaich air Aithris na Maidne.