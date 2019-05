Dìon do bhìobhairean

Image copyright PA Image caption Tha bìobhairean ann an Earra-Ghàidheal agus an Taobh Tatha.

Thèid reachdas ùr a chur an sàs airson bìobhairean na h-Alba a dhìon.

Chaidh bìobhairean a thoirt air ais a dh'Alba bho chionn deich bliadhna agus tha timcheall air 450 bìobhair a-nis ann an Earra-Ghàidheal is Taobh Tatha.

Bho Dhiciadain, bidh inbhe Eòrpach aca a bhios gan dìon.

Bidh e a' ciallachadh gum bi manaidsearan fearainn feumach air cead airson am marbhadh no na damaichean is na loidsichean aca a sgrios.

Chuir Urras Fiadh-bheatha na h-Alba agus Comann Rìoghail Ainmh-eòlach na h-Alba, a tha an sàs ann an deuchainn bhìobhairean na h-Alba, fàilte air an reachdas.

Thuirt iad gu bheil iad a' gabhail ris gum feum cothrom a bhith aig manaidsearan dèiligeadh ri droch bhuaidh nam bìobhairean, ach gu bheil na beathaichean math dhan àrainneachd.