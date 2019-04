Na Lochan is an Taobh Siar troimhe

Bidh na Lochan an aghaidh an Taobh Siar sa chuairt dheireannaich de Chupa Acres.

Chaidh na Lochan, a tha a' dìon a' chupa, air adhart 3-1 an aghaidh an Rubha ann an Garrabost oidhche Luain.

Bha na Rubhaich den bheachd gun robh iad air a dhol air thoiseach sa gheama seo le oidhirp bho Aonghas Dòmhnallach, ach cho-dhùin an rèitire nach robh am ball tarsainn air an loidhne.

Chuir Ross Allison na Lochan air thoiseach faisg air deireadh a' chiad leth, is thàinig an uairsin tadhal eile dhaibh tràth san dàrna leth le breab-peanais bho Iain Moireasdan.

Ged a fhuair Màrtainn Dòmhnallach tadhal air ais dhan Rubha, chuir am Moireasdanach crìoch air cùisean is na Lochan troimhe 3-1.

Oidhche mhath dha na Lochan is iad air ais ann an sunnd às dèidh call 4-1 ri Càrlabhagh ann an Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd.

Sa gheama eile oidhche Luain, rinn an Taobh Siar an gnothach air Athletic ann am Barbhas.

Chaidh na Siaraich air thoiseach le breab-peanais bho Mhàrtainn Shields, ach fhreagair Ross MacRath le breab-saor dha Aths.

Chuir tadhail bho Scott Greumach is Jonny Wallace na Siaraich an uairsin ann an suidheachadh làidir aig 3-1 aig leathach slighe.

Freagairt

Chum Athletic a' dol is bha dòchas às ùr aca nuair a chuir Darren Stiùbhart tadhal is mu dheich mionaidean air fhàgail.

Chrìochnaich na Siaraich gu làidir ge-tà, dà thadhal eile bhon Ghreumach is fear eile bho Shields gan cur troimhe 6-2 air a' cheann thall.

Freagairt mhath bhon Taobh Siar às dèidh dhaibhsan a dhol a-mach à Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd an aghaidh United an t-seachdain seo chaidh.

Bidh a' chuairt dheireannach de Chupa ABC eadar an Taobh Siar is na Lochan ann an 10mh den Chèitean.

B' e seo a' chuairt dheireannach a bh' ann an 2018 cuideachd, nuair a rinn na Lochan a' chùis 3-1.

Tha dà gheama eile ann am ball-coise ionadail meadhan na seachdain.

'S ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse a tha na geamaichean sin oidhche Chiadain.

Bidh Gleann Eilg a' cluich a' Chaoil aig 7:00f, is Slèite agus an Srath a' dol an aghaidh Juniors Phort Rìgh aig 7:15f.