Luchd-taic sgoile a' beachdachadh air stailc

Tha luchd-taic sgoile air a' Ghàidhealtachd a' dol a chumail baileat air stailc an aghaidh ghearraidhean air an t-seirbheis.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air tòiseachadh air cruth-atharrachadh a thoirt airson siostaman taice 'son sgoilearan le feumalachdan sònraichte.

Fon t-siostam ùr, thèid obraichean ùra a lorg do chòrr agus 60 duine a tha a' toirt taic a bharrachd do chloinn-sgoile, is dùil aig a' Chomhairle gun sàbhaileadh seo cha mhòr £3m dhaibh thairis air trì bliadhna.

Tha a' Chomhairle ag ràdh gum bi iad bho seo a-mach ag amas air a' chloinn as motha a tha tha feumach air taic.

Dragh

Thog pàrantan is carthannas autism dragh gun toir seo droch bhuaidh air cloinn-sgoile air Ghàidhealtachd.

A-nise tha luchd-taic sgoile air aontachadh a dhol air adhart le baileat air stailc mun chùis.

Ann an ro-bhaileat am measg bhall de dh'Aonadh an GMB, chuir còrr is 93% an aghaidh phlanaichean na Comhairle.

"Fad bhliadhnaichean bha na buill againn ag obair nas fhaide is nas cruaidhe agus le nas lugha de ghoireasan is de thuarastal ann an da-rìribh", thuirt Drew Duffy bho GMB na h-Alba.

"Seo a' bhuille mu dheireadh. Thug sinn rabhadh dhan Chomhairle nach robh na planaichean seo aig ìre is gun robh iad a' sealltainn aineolais mu shuidheachadh luchd-obrach air a' Ghàidhealtachd.

"Nuair a tha luchd-fastaidh a' cur air adhart phlanaichean a tha stèidhichte air gearraidhean seach conaltradh, chan urrainn iongnadh a bhith orra gun cuir daoine nan aghaidh chun na h-ìre seo", thuirt e.

Slaic

Dh'iarr Mgr Duffy air Comhairle na Gàidhealtachd na planaichean a chur an dàrna taobh aig an ìre seo is a dhol an sàs ann an còmhraidhean ris an aonadh air mar a bu chòir taic a chumail ri sgoilearan le feumalachdan sònraichte.

Thug ceannard buidseat na Comhairle, Alasdair MacFhionghuin, slaic air an GMB.

Thuirt Mgr MacFhionghuin gu bheil na planaichean aig ìre thràth is gu bheil an t-ùghdarras air a bhith fosgailte mun phròiseas bho thùs.

Thuirt e gu bheil an GMB a' feuchainn ri iomagain a sgaoileadh.