Port-Adhair Ghlaschu

Tha casg air seirbheisean-adhair air fad aig Port-Adhair Ghlaschu an-dràsta. Thuirt neach-labhairt a' phuirt-adhairt gun deach "tachartas" a ghairm aig 10:25m an-diugh. Chan eil an raon-laighe fosgailte a-nise, ach chan eil an còrr fiosrachaidh againn aig an ìre seo.

Fuil Thruaillte

Tha an rannsachadh poblach air an scainneal mu thruailleadh fala anns an NHS a' tòiseachadh a' togail fianais bho dhaoine an-diugh. Chaochail timchealll air 3,000 euslainteach bho na seachdadan an dèidh dhaibh fuil fhaighinn a bh' air a thruailleadh. Bheir an rannsachadh seo sùil air an t-suidheachadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte gu lèir. Bha sgrùdadh nach robh cho farsaing - Rannsachadh Phenrose - ann an Alba bho chionn beagan bhliadhnaichean.

Droch Dhìol

Phàigh Eaglais na h-Alba an t-airgead dìolaidh as motha a-riamh bho bhuidhinn chreideimh ann an Alba. Thug iad £1m do thriùir às an aon teaghlach air an deach droch dhiòl a dhèanamh ann an taigh-cùraim a bhuineadh dhan Eaglais ann an Dùn Èideann. Bha drabasdair chloinne - Iain Samson - air ionnsaighean a thoirt air an dithis bhràthairean agus am piuthar aig Dachaigh Chloinne a' Mhorair 's na Bana-Mhorair Polworth. Nochd an Eaglais cuideachd aithreachas airson na thachair.

Iapan

Tha Ìmpire Iapan air a dhreuchd a leigeil dheth gu foirmeil. Chumadh seirbheis shònraichte anns an Lùchairt Ìmpeireil ann an Tokyo, far an do leig Akihito dheth an crùn an dèidh còrr air 30 bliadhna. Tha e 85 bliadhna de dh'aois. Tha e ga fhàgail aig Prionnsa a' Chrùin Naruhito, a tha 59. Thèid a dhèanamh-san na Ìmpire gu h-oifigeil a-màireach.

Bàtaichean-aiseig

An dèidh dearbhadh an-dè gum bi dàil mhòr às ùr ann am bàtaichean-aiseig ùra dha na h-eileanan, tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gum feum an Riaghaltas a dhol an sàs anns an deasbad mun deidhinn. Tha e coltach gu bheil eas-aonta eadar gàradh-shoithichean MhicFhearghais agus a' chompanaidh CMAL a' fàgail gum bi dà bhàta ùr co-dhiù dà bhliadhna air dheireadh.

Cuirp Reòthta

Chuireadh fireannach, 50 bliadhna de dh'aois, an grèim fo amharas muirt, an dèidh mar a chaidh cuirp dithis bhoireannach fhaighinn ann an reothadair ann am flat air taobh sear Lunnainn. Fhuaireadh na cuirp Dihaoine ann an Canning Town .