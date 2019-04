Smachd ga iarraidh air fithich

Tha an t-àm aig croitearachd aithne agus riochdachadh nas làidire fhaighinn ma tha e a' dol a chumail a' dol.

Sin beachd feadhainn a tha a' cumail chaorach ann an Uibhist a Deas, agus a tha a' faicinn an call a tha creachairean mar fithich a' dèanamh agus am milleadh a tha eòin agus creutairean eile ag adhbhrachadh.

Tha fear aca - Iain Stephen Moireasdan - ag ràdh gu bheil dleastanas air croitearan fhèin an guth a thogail gus dèanamh cinnteach gu bheil na duilgheadasan soilleir agus air an tuigsinn aig àrd ìre.

Seo Shona NicDhòmhnaill.