Carbadan clàraichte a' dèanamh 128msu

Chaidh fios a chur mu cheathrar fhireannach co-cheangailte ri bhith a' dràibheadh aig 128msu air Ghàidhealtachd air an deireadh-sheachdain.

Chlàr na poilis ceithir carbadan a' dol aig 128msu far a bheil casg-astair de 60msu air an A890 ann an Gleann Carrann, an iar air Achadh na Sìne, tràth feasgar Disathairne.

Tha na fir 55, 46, 35 agus 22 bliadhna a dh'aois.

Bha ball dhen phoball air fios a chur chun na poilis.

Thuirt na poilis gur e bristeadh-dùil a th' ann gu bheil cuid de dhràibhearan deònach iad fhèin agus daoine eile a chur ann an cunnart le bhith a' dràibheadh cho luath.

Dh'iarr iad air dràibhearan a bhith faiceallach agus thuirt iad gum faod duine sam bith a tha draghail mu dhràibheadh dhaoine eile fios a chur thuca air 101 no 999 ma 's e suidheachadh èiginneach a th' ann.