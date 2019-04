Cobhair ga dhèanamh air fear-caidheig

Image copyright RNLI Image caption Rinn RNLI Inbhir Theòrsa cobhair air an duine

Chaidh fear-caidheig a shàbhaladh às dèidh dhan chaidheig aige copadh far chosta Chataibh.

Fhuair e e fhèin ann an suidheachadh duilich faisg air a' Mhealbhaich ro mheadhan-là Disathairne.

Chuir e an t-inneal rabhaidh pearsanta aige a dhol agus thog Ionad Stiùiridh nam Maor-cladaich ann am Fareham an gairm èiginn aige.

Lorg bàta-teasairginn Inbhir Theòrsa am fireannach a' cumail grèim air creig is e sgìth agus fuar mu 12:40f.

Thuirt na maor-chladaich gun do rinn am fear-caidheig an rud ceart, gun robh e air a dheagh ullachadh agus gun robh uidheamachd sàbhailteachd aige.

Bha iad ag ràdh gum faodadh cùisean a bhith gu tur eadar-dhealaichte mur a biodh inneal rabhaidh pearsanta aige.