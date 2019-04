Tha Ross County air ais sa Phrìomh Lìog.

Dhearbh na Staggies tiotal an Championship oidhche Haoine le pronnadh 4-0 a thoirt air Queen of the South.

Mar sin, tillidh ball-coise aig àrd-ìre a dh'Inbhir Pheofharain.

Tha Alasdair MacIlllInnein