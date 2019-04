Grunn troimhe an Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Chaidh grunn sgiobaidhean bhon chosta an iar air adhart ann an Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd is an fharpais air tòiseachadh air an deireadh-sheachdain.

Tha Malaig, a bhuannaich Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse an-uiridh, troimhe is iad air soirbheachadh 2-1 san Tom Aiteann.

Chaidh an dà sgioba eile bho Lìog an Eilein Sgitheanaich a-mach ge-tà, is na Poilis a' dèanamh a' ghnothaich 2-1 air Juniors Phort Rìgh, is GA United a' call 3-2 ri Baile Màiri.

Ann an Roinn nan Eilean Siar, bha oidhche air leth aig United Steòrnabhaigh is iad a' cur an Taobh Siar a-mach às an fharpais 2-1.

Adhartas

Anns na geamaichean eile anns na h-Eileanan an Iar, rinn Càrlabhagh an gnothach 4-1 air na Lochan, is b' e 2-1 dha Beinn nam Fadhla an aghaidh Saints an Iochdair às dèidh ùine a bharrachd.

Bidh an ath-chuairt de Chupa Amaitearach na Gàidhealtachd ann deireadh-seachdain an 18mh den Chèitean is tha clàr nan geamaichean an seo.

Tha geamaichean ionadail na seachdain seo fhèin a' tòiseachadh oidhche Luain le dà gheama ann an Cupa ABC.

Bidh an Rubha an aghaidh nan Loch agus an Taobh Siar an aghaidh Aths.

Tòisichidh na geamaichean sin aig 6.30f.