Là mòr an Etape

Image copyright Etape Loch Nis

Tha na mìltean de luchd-baidhseagail a' cruinneachadh ann an Inbhir Nis is rèis mhòr Etape Loch Nis gus a bhith ann Didòmhnaich.

Tha an rèis air soirbheachadh gu mòr bho thòisich e ann an 2014.

Am-bliadhna tha dùil ri còrr is 5,600 farpaiseach.

Is cha bu bheag an dùbhlan a bhios ann dhaibh.

Tòisichidh an rèis am Pàirc a' Bhucht is an luchd-baidhseagail a' falbh sìos an A82 gu ruige Chille Chuimein.

Às an sin, bidh iad iad a' dìreadh cha mhòr 400m mus till iad a dh'Inbhir Nis air taobh sear Loch Nis.

Eachdraidh

Uile gu lèir, tha an rèis 66 mìle de dh'fhaid.

Tòisichidh na ciad rèisearan aig 06:15m is dùil riutha air ais mu 09:00m.

Bu chòir gum bi a h-uile duine deiseil ro 12:30f.

'S iad Andy Cunningham is Marie Meldrum a tha air an rèis a bhuannachadh san dà bhliadhna mu dheireadh.

Bidh aodann eile ann a dh'aithnicheas gu leòr am-bliadhna is Jenny Ghreumach, a bhuineas do dh'Inbhir Nis i fhèin, gu bhith a' farpais.

Rinn Jenny eachdraidh an-uiridh nuair a chaidh i timcheall an t-saoghail air a baidhseagal ann an 124 là.

Bheir Etape Loch Nis 2019 buaidh air cuid de rathaidean san sgìre Disathairne is Didòmhnaich is gheibhear am fiosrachadh air fad an seo.