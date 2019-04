Fearg mu stèiseanan poilis an Earra-Ghàidheal

Tha Caidreachas Poilis na h-Alba (SPF) ag ràdh gu bheil staid uabhasach dà stèisean ann an Earra-Ghàidheal a' fàgail gum bu chòir an dùnadh sa bhad.

Tha seo a' tighinn às dèidh dhan SPF sgrùdadh a dhèanamh air stèiseanan san sgìre.

Thuirt iad gu bheil radain ma sgaoil ann an stèisean Cheann Loch Gilb is nach eil oifigearan 'son a bhith ag ithe is ag òl san stèisean.

Fhuair iad dampachd ann is tuill anns na ballachan.

Rùileach

Dh'innis luchd-obrach gun robh iad air a bhith a' rùileach ann an sgiopaiochean airson àrnais fhaighinn dhan stèisean.

Fhuaireadh lorg air dampachd ann an stèisean an Òbain cuideachd is oifigearan a' feuchainn ri tuill a lìonadh le pàipear airson am falach.

Chaidh draghan a nochdadh mu staid àiteachan-fuirich do dh'oifigearan san Òban, Dùn Omhain is Ceann Loch Chille Chiarain, is balgain-bhuachair a' fàs air searadairean, am measg rudan eile.

"Thug sinne oifigearan bho air feadh na dùthcha a dh'Earra-Ghàidheal", thuirt Runaire an SPF, Calum Steele.

"A h-uile duine a bha san Òban, bha iad ag ràdh gur e an stèisean as miosa anns an do sheas iad a-riamh agus 's e suidheachadh gu math truagh a tha sin".

Dh'innis Mgr Steele gun do dh'fheuch Ùghdarras nam Poileas ri dèiligeadh ri na radain ann an Ceann Loch Gilb ach gu bheil na beathaichean fhathast ann.

Thuirt e gum bu chòir dha na stèiseanan a bhith air an dùnadh sa bhad.

Roghainnean

Thuirt Leas Àrd Chonstabal Poileas Alba, Fiona Nic an Tàilleir, gun do thòisich obair sa bhad nuair a thog Caidreachas nam Poileas draghan.

Dh'innis i gun deach àiteachan-fuirich eile a chur air dòigh do chuid de dh'oifigearan an Dùn Omhain san eadar-ama, is gu bheilear a' coimhead air diofar roghainnean a thaobh stèisean an Òbain.

Thuirt i gu bheil cuid de stèiseanan gu math seann is gu bheil Poileas Alba ag aithneachadh nach eil iad a-nise aig ìre.

Gheall i gur e prìomhachas a th' ann am buidseat calpa a chur gu feum gus cùisean a leasachadh.