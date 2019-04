Dòchas mu sheirbheisean adhair

Tha dòchas air nochdadh nach bi beàrn a-nise ann an seirbheisean-adhair às an Òban a dh'eileanan Cholla, Thiriodh agus Cholbhasa.

Bha dùil nach biodh seirbheisean ann 'son ùine is Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air an cur a-mach gu tairgse às ùr.

'S e a' chompanaidh Hebridean Air Services tha a' ruith nan seirbheisean-adhair an-dràsta.

Thig an cùmhnant aca gu crìoch air an 15mh den Chèitean.

Tagradh

'S iad a-mhàin a rinn tagradh 'son nan seirbheisean nuair a chaidh a-mach gu tairgse a-rithist, ach thuirt Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid nach d' fhuair iad tairgse fhreagarrach, is thòisich iad am pròiseas às ùr.

Bha dragh mar sin gum faodadh beagan mhìosan a bhith ann nuair nach biodh seirbheisean idir ann, is an cùmhnant ùr a-nise gus tòiseachadh san Dàmhair.

A-nise tha Hebridean Air Services ag ràdh gu bheil iad ag obair còmhla ris a' Chomhairle air fuasgladh eadar-amail gus nach bi briseadh san t-seirbheis.

Thuirt Rùnaire na Còmhdail, Mìchael MacMhathain, gu bheil dòchas ann gun tèid fuasgladh a ruighinn 'son seirbheisean a chumail a' dol, agus cuideachd gun tèid aonta fhaighinn air cùmhnant nas fhaide.