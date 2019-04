Dòighean ùra 'son dèiligeadh ri teintean monaidh

Image copyright Stèisean Smàlaidh Dhrochaid Charra Image caption Teine monaidh ann am Moireibh.

Cleachdar falaisg cheannsaichte 'son smachd fhaighinn air teintean monaidh agus rabhadh ann gum faod iad a bhith nas bitheanta.

B'fheudar dhan t-seirbheis smàlaidh trèanadh a thoirt dhan luchd-obrach cleas mar a th' aca ann an dùthchannan teth leis gu bheil cunnart ann gun tachair teintean monaidh nas trice.

Tha an t-seirbheis a' toirt rabhadh gum faod atharrachadh na h-aimsire fàgail gum bi teintean aonaich nas bitheanta ann an Alba.

Thuirt manadsair sgìreil, Bruce MacFhearchair, a bha a' co-òrdanachadh na h-iomairt 'son dèiligeadh ri teine monaidh mòr ann am Moreibh an t-seachdain seo, fear dhen fheadhainn a bu mhotha san Rìoghachd Aonaichte airson grunn bhliadhnaichean, nach robh na chunnaic e na iognadh dha.

"Nuair a tha geamhradh fuar againn, còmhla ris a' ghaoith bhon ear agus an nuairsin earrach blàth - 's ann an nuairsin a tha teine monaidh nas dualtaiche tòiseachadh.

"Tha gnothach aig blàthachadh na cruinne ris, bidh geamhraidhean nas tiorraime againn agus earraich nas blàithe agus mar sin feumaidh sin an dòigh anns am bi sinn a' dèiligeadh ri teintean monaidh atharrachadh."

Sgaoil Seirbheis Smàlaidh agus Cobhair na h-Alba (SFRS) 21 brath rabhaidh an-uiridh, a' toirt còmhla fiosrachadh mu staid na talmhainn agus an t-sìde airson tomhas a dhèanamh air cho coltach agus a tha gum bi teine monaidh ann.

Ann an 2017 cha do chuir iad a-mach ach sia rabhaidhean, agus air bhòn-uiridh cha robh ann ach a dhà.

Gu ruige seo thàinig ceithir brath rabhaidh bhon t-seirbheis a th' air dèiligeadh ri ochd teintean monaidh mòra bhon 18mh den Ghiblein a-mhàin. Bha dùil gun deach teine aig Cnoc na Ceannachd ann am Moireibh a chur às ach b'fheudar do shia innleanan smàlaidh tilleadh chun na sgìre nuair a chunnacas teintean ùra Diardaoin.

Thuirt Mgr MacFhearchair gu bheil an cunnart a th' ann a-nis gum bi barrachd theintean monaidh ann a' ciallachadh gum bi luchd-smàlaidh air an trèanadh ann an bhith a' losgadh fearainn ann an dòigh rìanail agus gun robh dùil aca gun dèigheadh an ro-innleachd seo a chur an gnìomh air Ghàidhealtachd agus Siorrachd Obair Dheathain as t-earrach an ath-bhliadhna.

Bithear a' cur teine thuige a dh'aona-ghnothaich airson toirt air falbh connadh mar fhraoch agus feur tiorram a tha a' cumail theintean a' dol.

'S e dòigh a bhios iad a' cleachdadh ann an dùthchannan an leithid Astràilia agus na Stàitean Aonaichte far a bheil teintean monaidh air sgrios mòr a dhèanamh.

San Rìoghachd Aonaichte chuir an t-seirbheis smàlaidh sa Chuimrigh e gu feum an-uiridh nuair a bha iad a' dèiligeadh ri teine mòr air Mòinteach Saddleworth ann am fìor theas an t-samhraidh 2018.

Dh'fheuch Mgr MacFhearchair an dòigh seo sa Spàinn an-uiridh nuair a chuir e fhèin agus luchd-smàlaidh ionadail teine às a bha a' gabhail air grunn acairean de mhonadh air cnoc iomallach gun aon bhoinneag uisge a chleachdadh.

Mhìnich e:"Dh'fhaodadh gu bheil seò rudeigin neònach do chuid ach tha sinn ag amas air ionnsachadh a thoirt dha cuid de na prìomh stèiseanan a th' againn air mar as fheàrr a làimhsicheas iad teintean monaidh.

"Tha sinn a' glanadh feur agus lusan bho phìos talmhainn aig a' bhonn a' cleachdadh uidheaman làimhe agus às an sin tha sinn ga chur thuige agus a' losgadh airson rud ris an can sinn sreath dhubh a chruthachadh agus nuair a ruigeas an teine seo tha e ga chur fhèin às.

"Bha seo na chleachdadh aig geamairean bho thùs ach cha do rinn an t-seirbheis smàlaidh an Alba seo riamh roimhe."

Teine monaidh ann am Moireibh.

Tha an t-seirbheis smàlaidh airson agus gum bi barrachd fios aig a' phoball air na cunnartan an cois theintean monaidh.

Tha iad airson sanasan a chur suas ann an àiteachan as motha dham bi daoine a' dol air an dùthaich a tha ag innse dhaibh dè cho coltach agus a tha e gum faod teine a bhith ann.

Thuirt Mgr MacFhearchair gun robh feum ann foghlam nas fheàrr mun bhlàr a-muigh a bhith ann do dhaoine.

Thuirt e: "Tha barbeques a bhios tu a' tilgeil air falbh na thrioblaid mhòr ach dh'fhaodadh mar a tha campachadh air an tuath a' dol nas bitheanta duilgheadasan adhbhrachadh cuideachd, cleas dìth eòlais mu bhith a' cur teine campachaidh thuige gu sàbhaillte agus smachd a chumail air."