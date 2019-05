Tha cathrannas eileanach a' cumail ùr-sgeòil Afganastan beò

Image copyright Linda Norgrove Foundation

Tha Caidreachas Linda Norgrove airson piseach a thoirt air litearachd chloinne, agus seann-sgeulachdan Afganastan a ghlèidheadh.

Tha a' bhuidheann a' toirt taic ri foillseachadh leabhair de sheann sgeulachdan fon tiotal Bood Nabood - Uair Dhen Robh Saoghal.

Bidh 5,000 leth-bhreac dheth le dealbhan na chois gan sgaoileadh gu sgoiltean agus dachaighean-chloinne air feadh na dùthcha.

Tha sia sgeulachdan goirid san leabhar - trì sa chànan Dari agus trì ann am Pashto.

Tha an caidreachas ga dhèanamh an dèidh cho math agus a chaidh le pròiseict eile a chleachd òrain thraidiseanta airson sgilean leughaidh agus sgrìobhaidh na cloinne a thoirt air adhart, gu h-àraid ann an sgìrean dùthchail.

Mhìnich John agus Lorna Norgrove, a stèidhich an caidreachas, carson a bha iad airson cuideachadh leis an obair.

"Gu math tric, cluinnear droch rudan mu Afganastan ach, mar a tha fios againn bho na tursan againn ann, tha dualchas beartach aca agus tha sinn ro thoilichte pàirt a ghabhail ann a bhith ga ghlèidheadh.

"Tha foghlam air leth cudromach nuair a thig e gu bhith ag adhartachadh an t-sluaigh - 's iad clann an là an-diugh ceannardan na h-ama ri teachd agus tha sinn toilichte taic a chur ri pròiseact a tha a' toirt piseach air oideachadh na cloinne, gu h-àraid taobh a-muigh nam bailtean," thuirt a' chàraid.

Thèid 5,000 leth-bhreac den leabhar a chur gu sgoiltean agus dachaighean-chloinne ann an Afaganastan.

Stèidhich iad Caidreacas Linda Norgrove mar chuimhneachan air an nighean a thugadh am bruid nuair a bha i ag obair do chathrannas ann an Afganastan agus a bhàsaich nuair a bhathar a' feuchainn ri cobhair a dhèanamh oirre ann an 2010.

Tha a pàrantan, John agus Lorna, airson agus gum bitear a' cuimhneachadh oirre airson na rinn i na beatha seach an dòigh san d' fhuair i bàs, agus thòisich iad an Caidreachas airson taic a thoirt do bhoireannaich agus clann air a bheil an cogadh ann an Afganastan air buaidh a thoirt.

Tha an Caidreachas air còrr agus millean not a sgaoileadh on stèidhicheadh e ann an 2010 , agus thug e taic do chòrr air 80 pròiseact ionadail.

Bho 2007, tha Pròiseict Litearrachd agus Òrain Chloinne Afganach air còrr air 50,000 de dhà leabhair de dh'òrain thraidiseanta, Qu Qu Qu Barg-e-Chinaar agus Awasana See Sana, fhoillseachadh agus a sgaoileadh, còmhla ri 5,000 leabhran stiùiridh do luchd-teagaisg.

Bha cunnart ann gun dèigheadh òrain aosda ann an Afganastan à bith an dèidh cho cruaidh agus a thàinig an Taliban air ceòl.

Mhothaich an rannsaiche, Noorjahan Akbar, gu robh ùr-sgeòil cuideachd ann an cunnart air sgàth mar a bha an saoghal agus cleachdaidhean ag atharrachadh san dùthaich.

Chaidh i gu grunn bhailtean agus bhruidhinn i ri seann daoine airson an seanchas aca a chruinneachadh agus a chumail beò.