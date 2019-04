Tha Rùnaire Choimhearsnachdan is Ùghdarrais Ionadail na h-Alba, Aileen Chaimbeul, ag ràdh gu bheil i air a misneachadh gu mòr leis an leasachadh a tha Oighreachd Ghabhsainn, ann an Leòdhas, air a dhèanamh. Thuirt i cuideachd, 's i air turas chun na h-eileanan, gun robh i ag iarraidh beachdan bhuapa mu dhòighean anns am faigh Riaghaltas na h-Alba air obrachadh comhla riutha. Seo Aonghas Dòmhnallach.