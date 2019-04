Sluagh mòr a' dèanamh air Caisteal Inbhir Nis

Tha àite faire Chaisteal Inbhir Nis a' tàladh barrachd luchd-turais a rèir nan àireamhan ùra.

Dh'innis a' bhuidheann High Life Highland gun deach cha mhòr deich thar fhichead mìle duine a dh'fhaicinn na seallaidhean sa bhliadhna mu dheireadh - àrdachadh an sin de chòig às a' cheud.

Mar thoradh air an seo, bidh an t-àite fosgailte son ùine nas fhaide gach latha tro mheadhan an t-samhraidh.

Tha an aithris seo aig Doneil MacLeòid.