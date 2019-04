Dè bu chòir a bhith ann am Plana Nàiseanta nan Eilean?

Sin a' cheist a tha Riaghaltas na h-Alba a' cur air coimhearsnachdan eileanach an-dràsta.

Tha iad a' tadhail air cuid de dh'eileanan Earra-Ghàidheal an t-seachdain seo far a bheil seirbhisean aiseag am measg na cuspairean as cudromaiche do mhuinntir nan eilean.

Ach tha cuid amharasach cheanna mun phlana. Seo Andreas Wolff..