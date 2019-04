Buntàta Ghriais

Tha fhios againn cho cudromach sa bha am buntàta dha na Gàidheil.

'B àbhaist dhaibh a bhith ga chur aig an àm seo dhen bhliadhna ach bho chionn ceud bliadhna ann an Griais ann an Leòdhas bha an obair a' samhlachadh strì a bha iad a' dèanamh airson talamh dhaibh fhèin - strì an fhearainn a bha a' dol air feadh nan Eilean agus na Gàidhealtachd.

Air an deireadh sheachdain thàinig a' choimhearsnachd còmhla a chomharrachadh iomairt a rinn an sinnsearan - le bhith a' cur - dè eile? - ach buntàta.

Chaidh Eilidh NicLeòid ann dhuinn.