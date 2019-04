Iomairt 'son caisteal a ghabhail thairis

Thòisich iomairt gus fear dhe na caistealan as motha a chaidh a thogail an eilean beag an Alba a ghabhail thairis.

Tha dragh ann gur e seo an cothrom mu dheireadh gus Caisteal Cheann an Loch ann an Rùm a chàradh mus tèid e a dhollaidh.

B' e an caisteal seo fear dhe na ciad togalaichean an Alba a fhuair cumhachd an dealain aig deireadh 19mh linn deug agus tha e a' toirt sealladh dhuinn air beatha nan daoine mòra beartach aig an àm sin.

Ag aithris à Eilean Rùm, seo Eileen NicDhòmhnaill.