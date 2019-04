Cultar na cafaidhean

Anns an latha th'ann cha ruig duine leas a dhol fada an Uibhist gun cupa tì no cofaidh agus greimeag bidhe fhaighinn.

Tha an àireamh de chafaidhean anns na h-eileanan sin air eirigh gu mòr 'sna beagan bhliadhnaichean mu dheireadh.

Agus ged a tha feadhainn dhiubh dùinte fad a gheamhraidh tha iad trang son a chòrr dhe'n bhliadhna eadar le luchd-turais agus muinntir an àite.

Thàinig air an tè-naidheachd againne Shona NicDhòmhnaill balgam neo dhà tì agus cofaidh a ghabhail mas do chuir i an aithris seo air dòigh.