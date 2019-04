Seusan ùr Leòdhais agus na Hearadh

Chan eil ach là ri dhol gus an tòisich seusan ùr a bhuill-coise ann an Leòdhas agus na Hearadh, agus gu leòr air atharrachadh bho chluich na sgiobaidhean an aghaidh a chèile mu dheireadh.

Chrìochnaich an Rubha air thoiseach air chàch an-uiridh, agus iad a' buannachadh an tiotal, le dìreach trì puingean eadar iad fhèin agus na Lochan aig deireadh chùisean.

A' chiad tiotal aca ann an 14 bliadhna, ach bi iad làn dòchais nach fheum iad feitheamh cho fada sin gus an ath-thiotal.

Na Lochan

Cha bhi e furasta dhaibh ge-tà, agus iad air triùir a chall ris na Hearadh a tha a' tilleadh chun na farpais airson a' chiad turas bho 2014.

Bha soirbheas gu leòr aig na Lochan air an turas mu dheireadh.

Cha robh buileach gu leòr aca gus an gnothach a dhèanamh air na Rubhaich san lìog, ach 's ann anns na cupanan a sheall iad an neart a th' aca - a' toirt Cupa ABC, Cupa a' Cho-op, agus Cupa Moldova air ais leotha gu na Creagan Dubha.

Tha measgachadh acasan san sgioba am-bliadhna, le cluicheadairean òga a' tighinn troimhe agus cluicheadairean nas sine, leithid, Dàibhidh Màrtainn agus Andaidh Moireach ag aontachadh pàirt a ghabhail ann an seusan eile.

An Taobh Siar

'S iad an Taobh Siar a thàinig anns an treas àite san lìog.

Coltach ris na Lochan, bha soirbheas aca fhèin anns na Cupanan.

Rinn iad a' chùis air na Lochan 3-1 anns a' chuairt dheireannaich gus Cupa Eilein an Fhraoich a chosnadh dhaibh fhèin.

Tha sgioba làidir aca a' dol a-steach dhan t-seusan ùr, a dh'aindeoin Innes Iain Moireasdan a chall agus e air gluasad far an eilein, agus Colin George Moireasdan a' crochadh a bhrògan gus cùisean a stiùireadh bho oir na pàirce.

Nis

Chrìochnaich sgioba Nis sa cheithreamh àite san lìog, àite air thoiseach air far an do chrìochnaich iad an seusan ron sin.

Thog iad fhèin cuideachd Cupa Jock Stein, a' dèanamh na cùise air Taobh Siar 3-2 ann an geama teann.

Bidh cùisean nas duilghe dhaibh am-bliadhna ge-tà, agus iad air naoinear chluicheadairean a chall, le Mìcheal Mac a' Ghobhainn agus Seumas "Jambo" Moireasdan nam measg air siubhail a dh'Aimeireaga.

Càrlabhagh

Às dèidh dhaibh an lìog a bhuannachadh air a' bhliadhna roimhe, b' e briseadh-dùil a bh' ann do Chàrlabhagh crìochnachadh sa chòigeamh aite an-uiridh.

Ach le cluicheadairean leithid Fraser MacLeòid a' tilleadh, agus le Euan agus Donnchadh Shirkie a' gluasad bhon Taobh Siar, bidh iad misneachail gun urrainn dhaibh cùisean a chur ceart am-bliadhna.

Dùbhlan intinneach airson a' mhanaidseir aca Billy Anderson, a thèid an aghaidh a bhràthar Seumas nuair a chluicheas iad na Lochan.

Coltach ri Càrlabhagh, briseadh-dùil a bhiodh ann do sgioba a' Bhac crìochnachadh san t-siathamh àite.

Steòrnabhagh

Ach le Ross Hall, a bhuannaich an tiotal leotha mar sgiobair ann an 2012, a' tilleadh às dèidh bhliadhnaichean le trioblaidean le a dhruim, tha a h-uile cothrom gum faodadh sgioba Chuil Uaraich putadh airson nam prìomh àitichean san lìog.

Chan eil na bliadhnaichean a dh'fhalbh air a bhith ro fhurasta do sgiobaidhean Steòrnabhaigh, le Athletic agus United a' crìochnachadh aig bonn na lìge thar an dà sheusan a dh'fhalbh.

Tha a h-uile coltas gur ann mar sin a bhios cùisean am-bliadhna cuideachd le grunn chluicheadairean a' fàgail gach sgioba.

Ach a dh'aindeoin sin, bidh iad misneachail gun urrainn dhaibh cùisean a dhèanamh duilich do sgiobaidhean a tha a' tadhal air Cnoc nan Gobhar.