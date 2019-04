Tòisichidh seusan ùr Lìog Leòdhas agus Na Hearadh Dihaoine, agus airson a chiad uair ann an cha mhòr còig bliadhna, bi sgioba bho Na Hearadh an sàs anns an fharpais.

Thadhail Alasdair MacIllinnein orra agus iad ag ullachadh airson an t-seusan ùr.