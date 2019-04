Ospadal Màthaireil na Bana-Phrionnsa Rìoghail

Dhearbh NHS Mòr-Sgìre Ghlaschu agus Chluaidh gun do chaochail an treas leanabh le galar fala aig Ospadal Màthaireil na Bana-Phrionnsa Rìoghail ann an Glaschu. Thuirt an NHS gun robh an nighean bheag lapach nuair a rugadh i agus nach robh sa ghalar ach pàirt de na thug bàs dhi. 'S ann aig toiseach a' Mhàirt a bha an dearbhadh mu dheireadh ann air a' ghalar. Chaochail dithis bheag eile san ospadal leis aig toiseach na bliadhna.

Brexit

Tha na ceannardan Eòrpach a' cruinneachadh anns a' Bhruiseil airson àrd-choinneimh an Aonaidh Eòrpaich a-nochd far an iarr Theresa May leudachadh eile air Brexit. 'S e deireadh an Ògmhios air a bheil am Prìomhaire a' coimhead, ach tha Ceann-Suidhe na Comhairle Eòrpaich, Dòmhnall Tusk a' moladh leudachaidh shùbailte airson suas ri bliadhna, le cùmhnantan an cois sin.

HIV

'S iad luchd-cleachdaidh dhrogaichean ann an Glaschu a' gabhail cocaine le snàthad as coireach ris an sgapadh as motha den bhìoras HIV ann am Breatainn ann an 30 bliadhna. Tha sin a rèir aithris anns an iris mheidigeach an Lancet, agus luchd-rannsachaidh ag ràdh gu bheil cion taigheadais agus daoine gun àite sam fuirich iad a' cur ris an trioblaid.

Càball a' Chuain Sgìth

Bidh riochdairean Ofgem ann an Leòdhas a-màireach far an tèid innse dhaibh nach dèan dad ach càball 600 megawatt a' chùis eadar na h-eileanan agus tìr-mòr. Tha Ofgem ge-tà a' moladh càbaill nas lugha 's nas saoire. Aig an dearbh àm tha riochdairean SSE air a bhith ann an Leòdhas a' bruidhin ri buidhnean coimhearsnachd a tha a' crochadh air càball nas motha airson na pròiseactan acasan a thoirt gu buil.

Criuthaichean Iasgaich

Tha iasgair ann am Barraigh ag ràdh gur dòcha gun tig air am bàta aige a reic leis nach fhaigh e criutha. A rèir Phòl Manford tha mì-chinnt Bhrexit a' ciallachadh nach tig criutha à dùthchannan air taobh sear na h-Eòrpa, agus tha e ag ràdh nach eil cead obrach nas motha aig feadhainn à dùthchannan mar Ghàna agus na h-Eileanan Filipineach. Tha e coltach gu bheil bàtaichean iasgaich le Barra Atlantic cuideachd air a bhith nan tàmh bho chionn suas ri cola-deug le cion chriutha.