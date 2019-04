13,000 togalach as aonais dealain air sgàth fhalasgairean

Image caption Chaidh Rathad a' Phentland a dhùnadh rè-ùine air sgath nam falaisgearan.

Bha luchd-smàlaidh sna h-Eileanan an Iar a' strì an aghaidh trì tèintean-monaidh ann an Leòdhas agus na Hearadh feasgar Dimàirt, às dèidh dhaibh sgapadh.

Dh'iarr luchd-smàlaidh air SSE lionra an dealain a chur dheth, fhad 's a bha iad a' dèiligeadh ris na teintean, a' ciallachadh gun do chaill còrr is 13,000 togalach cumhachd.

Ach chaidh cumhachd a thilleadh thuca uile ro mheadhan oidhche Dimàirt.

Chaidh criuthaichean à Steòrnabhagh, Scalpaigh, Bearnaraigh agus Siabost uile a ghairm feasgar Dimàirt gus dèiligeadh ri grunn fhalaisgearan a bha air sgapadh.

Chaidh Rathad a' Phentland a dhùnadh ri linn teine air taobh Chàrlabhaigh den rathad, agus bha teintean eile faisg air Direcleit anns na Hearadh.

Chaidh smachd fhaighinn air na tèintean cho fad 's a chìtheadh luchd-smàlaidh, ach thèid sgioba a-mach a dhèanamh rannsachaidh air làraich an teine ann an Leòdhas madainn Diciadain gus dèanamh cinnteach nach eil e fhathast ris.

Cha deach cron a dhèanamh air lìonra an dealain.