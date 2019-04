Fianais ga toirt do sgrùdadh air burraidheachd

Chuir còrr 's 300 duine fiosrachadh gu an rannsachadh mu chasaidean bhurraidheachd taobh a-staigh NHS na Gàidhealtachd.

Ann an agallamh le BBC ALBA, dh'innis Rùnaire na Slàinte nach eil fios aice le cinnt dè an fhianais a chaidh a thoirt seachad leis gu bheil an sgrùdadh neo-eisimeileach.

Mar a tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris tha dùil ri toradh an sgrùdaidh an dèidh na Càisge - dà mhios nas fhaide na bhathas an dùil.