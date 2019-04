Brexit

Thuirt Seansalair nan Làbarach, John McDonnell, gum bi e fhèin agus an t-Seansalair, Philip Hammond, a' cur ris na còmhraidhean thar-phàrtaidh air Brexit. Tha an Riaghaltas a' feuchainn ri aonta a dhèanamh leis na Làbaraich a leigeadh aonta Theresa May tron Phàrlamaid. Tha am Prìomhaire anns an Fhraing agus anns a' Ghearmailt an-diugh ro àrd-choinneimh an Aonaidh Eòrpaich a-màireach, far a bheil dùil gun iarr i tuilleadh ùine airson Bhrexit.

Ravenscraig

Tha dùil ris an ath-cheum ann an leasachadh seann làrach stàilinn Ravenscraig an-diugh le còmhraidhean eadar ceannardan comhairle na sgìre. Tha Comhairle Shiorrachd Lannraig a Tuath air £30m a ghealltainn mar thà, 's bidh deasbad ann an-diugh air còrr is £60m bho Aonta Baile agus Sgìreil Ghlaschu, a chur ris. Tha mìltean dhachannan ùra, rathaidean agus còig bun-sgoiltean anns na planaichean, le beachd gun cuireadh sin 6,500 cosnadh, agus còrr is £350m ri eaconomaidh na sgìre.

Israel

Tha taghadh ann an Israel an-diugh far am faodadh Benjamin Netanyahu tilleadh an còigeamh turas mar Phrìomhaire. Ach tha dùbhlan aig pàrtaidh na làimhe deise aigesan, Likud, bho cho-bhanntachd on mheadhan air an bheil fear a bha àrd anns an arm Israelach, Benny Gantz, na cheannard.

Debenhams

Chaidh casg air earrainnean ann an Debenhams air na margaidhean ionmhais, agus coltas ann gu bheil a' chompanaidh bhùithtean a' dol gu rianachd. Dhiùlt a' chompanaidh tairgse ùr £200m bho cheannard Sports Direct, Mike Ashley.

An t-Eilean Sgitheanach

Thuirt fear de chomhairlichean an Eilein Sgitheanaich gu bheil e airson plana soilleir fhaicinn a dh'aithghearr air na tha NHS na Gàidhealtachd am beachd a dhèanamh le seirbheisean slàinte na sgìre. Bha an Comh. Raghnall Dòmhnallach a' bruidhinn an dèidh coinneimh le ceannard ùr a' Bhùird Slàinte, Iain Stiùbhart, a th' air a bhith air chuairt a' faighinn bheachdan anns an Eilean Sgitheanach, ann an Gleann Eilg, agus ann an Ratharsair.

Dràibheadh

Tha dealbhan dashcam a' sealltainn dhràibhearan air taobh cheàrr an rathaid gan cleachdadh ann an iomairt shàbhailteachd agus seusan turasachd a' tòiseachadh às ùr. Chaidh na h-uimhir de thachartasan a chlàradh bho chionn ghoirid air a' Ghàidhealtachd far an deach tubaistean a sheachnadh air èiginn. 'S i tè às an Eilean Sgitheanach, Sharron Anslow, a chuir an iomairt air bhonn an dèidh a goirteachadh ann an tubaist an uiridh le càr air màl aig luchd-turais air taobh cheàrr an rathaid.