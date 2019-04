Chaidh sia bliadhna deug a chomharrachadh bho chaidh Comunn Gàidhealach Mhuile a stèidheachadh, a' toirt oideachadh do dh'òigridh an eilein ann a bhith a' seinn sa Ghàidhlig. Bidh Cluba a' Mhòid, mar a th'aig cuid air, ag ullachadh an òigridh son a' Mhòid, le coltas ann gu bheil sin air spionnadh a thoirt do chuid adhartas a dhèanamh a thaobh an cuid Ghàidhlig. Seo Andreas Wolff.