Dithis glacte san t-sneachda sa Mhonadh Ruadh

Chaidh dithis fhireannach a bha a' coiseachd anns a' Mhonadh Ruadh a ghlacadh ann am bothan airson oidhche a bharrachd agus sneachda gu an sliasaidean na laighe a-muigh.

Dh'fheuch an dithis ri faighinn air ais gu far an robh iad air an càr fhàgail, ach thàinig orra fasgadh a ghabhail sa bhothan an dèidh dhaibh cha mhòr ceithir uairean de thìde a thoirt a choiseachd nas lugha na mìle.

Thuirt an luchd-teasgairginn gun do rinn na fireannaich an co-dhùnadh ceart ann a bhith a' tilleadh gu bothan Fionn Dùbhrain Diciadain far an robh iad a bhith a' fuireach.

Thug heileacoptair nam Maor-Cladaich an dithis gu sàbhailteachd Diardaoin.

Bha sgioba teasairginn a' Mhonaidh Ruaidh air a dhol a-mach a dhèanamh cobhair orra air an là sin fhèin, mus tàinig piseach air an aimsir chun na h-ìre 's gun deach aig an heileacoptair air faighinn thuca.

Sneachda trom

Thathas a' tuigsinn gun do dhùisg an dithis anns a' bhothan Diciadain, 's gun do lorg iad gun robh an sneachda gu an sliasaidean na laighe a-muigh.

Thuirt an luchd-teasairginn nach robh e air a bhith comasach dha na fir faighinn a-mach tron t-sneachda fiù 's Diardaoin.

Thug an sgioba taing do na Maoir-Chladaich airson an cuid taice.

Tha sneachda trom air tuiteam air beanntan na h-Alba an t-seachdain seo.

Thuirt luchd-obach aig ionad spòrs sneachda a' Chàirn Ghuirm, faisg air an Aghaidh Mhòir, gun do thuit 40cm (16 òirlich) aig an stèisean ìosail aca, a tha 630m (2,066tr) os cionn na mara.