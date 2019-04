Cothroman chumhachd do choimhearsnachdan

Tha cothroman ann airson grunn phròiseactan ath-nuadhachail de dhiofar sheòrsaichean do choimhearsnachdan eileanach agus mu chostaichean tìr-mòr, a rèir aithisg le Oighreachd a' Chrùin.

A rèir na h-aithisg bhiodh cothrom ann airson farsainneachd de phròiseactan, an dà chuid feadhainn bheaga agus feadhainn mhòra.

Tha an aithisg a' cur air adhart sia suidheachaidhean far am faodar pròiseactan ath-nuadhachail obrachadh far a' chosta.

Bho fheadhainn bheaga leithid pròiseact chumhachd nan tonn do dh'eilean bheag aig am biodh griod prìobhaideach, gu pròiseact mòr de thuath-gaoithe os cionn uachdair na mara a bhiodh a' cruthachadh hydrogen agus an uairsin a' biadhadh sin tro phìoban gas.

Thuirt Oighreachd a' Chrùin gun robh an aithisg airson tuigse a thogail mu na cothroman a dh'fhaodadh a bhith ann far nan costaichean, agus gu bheileas ag aithneachadh gu bheil buannachdan ri fhaotainn bhon mhuir mu thimcheall na dùthcha.

Bhon aithisg a bha a' coimhead barrachd air na modalan a dh'fhaodadh obrachadh, coimheadaidh Oighreachd a' Chrùin air àitichean sònraichte san gabhadh cothroman a chruthachadh agus air an luach a dh'fhaodadh a bhith ann an cuid de siostaman cumhachd.