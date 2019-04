County a' soirbheachadh ann an Derby na Gàidhealtachd

Image copyright SNS

Tha Ross County 5 puingean air thoiseach aig mullach an Championship agus iad a' buannachadh 2-1 an aghaidh Chaley Thistle Inbhir Nis.

Chuir Josh Mullin air thoiseach sgioba Inbhir Pheofharain an dèidh 8 mionaidean. Shàbhail Scott Fox goirid an dèidh sin breab peanais bho Jordan White.

Chuir Carl Tremarco tadhal do Chaley aig 24 mionaid ach cha robh fada gus an d' fhuair Andrew Boyle tè air ais, a' cur County air thoiseach aon uair eile.

B' ann mar sin a dh'fhan e airson a' chòrr den gheama.

Chaidh cairt dhearg a shealltainn do Charlie Trafford ro leth-ùine as dèidh dà chairt bhuidhe agus mar sin, bha sgioba Inbhir Nis a' cluiche le deichnear fad an dàrna leth.

B' e sgioba Inbhir Nis a' b' fheàrr a chluich fad cuibhrinn mhath den dàrna leth, ach a dh'aindheoin sin, chan fhaigheadh iad am ball dhan lìon.

Tha geama a bharrachd aig County ri chluiche air Dundee United - an sgioba as fhaisge orra aig mullach an Championship.

Coinnichidh an dà sgioba ann an Inbhir Pheofharain oidhche Haoine.

Tha Caledonian Thistle Inbhir Nis anns a' cheathramh àite san lìog.