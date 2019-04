Bàs an dèidh tubaist-rathaid faisg air Inbhir Nis

Image copyright Google Image caption Thachair an tubaist aig Innis a' Bhearraidh air rathad na Manachainne.

Tha fireannach, 60, air bàsachadh san ospadal an dèidh tubaiste air an A862 eadar Inbhir Nis agus a' Mhanachainn Dimàirt.

Chaidh am Volkswagen Golf aige far an rathaid, agus thàinig e gu stad air a mhullach.

Chleachd luchd-smàlaidh uidheamachd ghearraidh gus an duine a thoirt a-mach às a' charbad.

Thachair an tubaist aig Innis a' Bhearraidh mu 1:30f. Chaidh an duine a thoirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Cha robh carbad eile an sàs.

Tha na poilis ag iarraidh cluinntinn bho dhuine sam bith a chunnaic na thachair.