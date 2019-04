Tha duil gun toisich sgeama nas fhaide air a bhliadhna gus cathain fhuadach far talamh croite ann an Uibhist a Tuath.

Tha iad a tomhas gun do gheamhraich còrr is 7,000 cathan air an eilean, agus eadar na tha iad ag ithe do dh'fheur agus na tha iad a cruthachadh do shalachar tha iad nan crois do chroitearan.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.