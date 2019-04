Brexit

Tha an Caibineat a' deasbad an ath-cheum do Bhrexit an dèidh dha fàiligeadh an dàrna turas air Taigh nan Cumantan an-raoir roghainn eile aontachadh seach aonta Theresa May. Tha dùil gum mair còmhraidhean a' Chaibineit an-diugh suas ri còig uairean de thìde. Tha beachd ann gun cuir am Prìomhaire a h-aonta-se, a tha air fàiligeadh trì tursan mar-thà, air ais dha na Cumantan an t-seachdain seo airson a' cheathramh bhòt. Thuirt Àrd-Bharganaiche an Aonaidh Eòrpaich, Michel Barnier, an-diugh gu bheil Brexit gun aonta a' sìor fhàs nas coltaiche ach gu bheil an EU deònach gabhail fhathast ri aonadh cuspainn no càirdeas anns am biodh an Rìoghachd Aonaichte a' fuireach anns a' mhargaidh shingilte.

Northern Rock

Thog an Riaghaltas £5bn le bhith a' reic mhorgaidsean agus iasadan a bhuineadh do Northern Rock mus deach cobhair a dhèanamh air a' bhanca sin le airgead poblach aig àm èiginn an ionmhais. Thuirt Roinn an Ionmhais gun d' fhuair iad air ais an t-suim gu lèir a thug an sporan poblach do Northern Rock agus Bradford and Bingley.

Bàtaichean-aiseig

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh tuilleadh bhàtaichean ùra ann an lìonra Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn. Tha dà bhàta ùr gan togail an-dràsta ach sgrìobh Ùisdean Robasdan, Cathraiche Comataidh na Còmhdail aig Comhairle nan Eilean Siar, gu Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, ag ràdh gu bheil ceithir eile a dhìth airson a dhol an àite nam bataichean as sine.

Laghan Gunna an New Zealand

Chuir na pàrtaidhean poileataigeach as motha ann an New Zealand taic ri riaghailtean ùra mu ghunnaichean. Chuir am Prìomhaire Jacinda Ardern an lagh ùr air adhart an dèidh ionnsaigh na mìos seo chaidh air dà mhosg ann an Christchurch anns an do chaill 50 duine am beatha.

Cunntas-sluaigh 2021

Tha dragh ann gum faodadh cruth nan ceistean mu chànan san ath-chunntas-sluaigh ann an 2021 cron a dhèanamh air a' Ghàidhlig. Gu ruige seo bha an cunntas-sluaigh a' faighneachd dè an cànan a bha daoine a' bruidhinnn san dachaigh, ach tha moladh ann sin atharrachadh gu de prìomh chànan dhaoine. Tha dragh air an Oll. Rob Dunbar gum faodadh sin dealbh meallta a dhèanamh air suidheachadh na Gàidhlig. Tha Clàran Nàiseanta na h-Alba ag ràdh gum bi ceist fhathast sa chunntas mu sgilean Gàidhlig.

Dignity in Death

Tha iomairt a' tòiseachadh airson agus gum bi cuideachadh gu bàs laghail do dh'fheadhainn air a bheil tinneas nach gabh leigheas. Tha a' bhuidheann Dignity in Death ag ràdh gu bheil rannsachadh a' sealltainn gu bheil a' mhòr-chuid de dh'Albannaich ag iarraidh roghainn am beatha a thoirt gu ceann gun a bhith a' siubhal gu dùthaich eile.