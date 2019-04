Dragh air eileanaich mu na seirbheisean adhair aca

Image caption Rinn Hebridean Air Service tagradh airson leantainn orra a' ruith sheirbheisean a' ceangal nan eilean ris an Òban

Tha iomagain air muinntir Chola, Thiriodh agus Cholbhasa gun caill iad seirbheis plèana gu tìr-mòr.

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal agus Bhòid an urra ri seirbheisean adhair eadar na h-eileanan agus an t-Òban, ach tha e na adhbhar dragh gum faodadh iad stad air sgàth dhuilgheadasan leis a' chùmhnant.

Thathar ga chuir a-mach gu tairgse agus dhiùlt an t-ùghdarras ionadail an tagradh a chur a' chompanaidh a tha a' ruith nan seirbheisean an-dràsta a-steach.

Thuirt a' chomhairle gu robh a' phrìs aig Hebridean Air Serivices, an aon chompanaidh a rinn tagradh, thairis air an t-suim ùr a tha ceadaichte airson na seirbheis.

Tha e a' fàgail gum bi beàrn a mhaireas grunn sheachdainnean san t-seirbheis agus tha an t-eagal air muinntir nan eilean gun caill iad buileach i.

Image caption Tha Alison agus a mac Harris tric a' cleachdadh na seirbheis

Tha clann-sgoile an crochadh air a' phlèana airson an toirt dhan sgoil air tìr-mòr, agus tha luchd-meidigeach a' siubhal air a dh'fhaicinn euslaintich air na h-eileanan.

Bidh Alison Jones a' dol air a' phlèana uair san t-seachdainn le a mac Harris, an aon duine cloinne aois ceithir bliadhna air an eilean, gus am faigh esan cothrom air oideachadh còmhla ri a cho-aoisean beaga.

Tha clann san àrd-sgoil a' cur feum air an t-seirbheis airson a dhol dhan sgoil san Òban agus air ais dhachaigh.

Image caption Tha Jill Rae ag ràdh gu bheil an t-seirbheis deatamach do luchd-slainte a thig dhan eilean

Tha Jill Rae na manadsair aig Ionad Dotair Chola.

Thuirt i: "Tha gluasadairean-bodhaige againn, luchd-altruim coise, luchd-obrach slàinte agus mnathan-glùine a thig a-nall agus faodaidh iad sin a dhèanamh ann an aon là, ach chan fhaod iad fuireach airson oidhche. Tha an t-eagal orm gun cailleamaid an t-seirbheis sin."

Tha an t-eilean mar-thà air seirbheis fiaclaireachd a chall, chan eil nurs stèidhichte ann tuilleadh, agus tha inbhich òga air a bhith a' falbh.

Image caption Tha Paula Smalley ag ràdh gu bheil a' choimhearsnachd draghail mu na tha an dàn do Chola

Tha Paula Smalley na rùnaire air Comhairle Coimhearsnachd Chola agus tha i ag ràdh nach cuimhnich i air àm far an robh an luchd-còmhnaidh a' faireachdainn cho iomagaineach.

"Tha e a' dèanamh dragh mòr dhuinn na tha an dàn dhan eilean againn.

"Mura h-eil òigridh ann chan eil càil ann airson an àm ri teachd agus chan eil an crìonadh seo sna seirbheisean againn a' toirt mòran dòchais dhuinn."

Image caption Tha Comhairle Earra-Ghàidheil agus Bhòid ag aithneachadh cho riatanach sa tha na seirbheisean adhair

Thuirt Comhairle Earra-Ghàidheil agus Bhòid gu robh iad ag aithneachadh cho cudromach sa bha an t-seirbheis adhair dha na h-eileanan.

Thuirt tè-labhairt:"Tha an cùmhnant airson na seirbheis riatanaich eadar an t-Òban agus Tiriodh, Cola agus Colbhasa a-mach gu tairgse agus tha sinn gu mòr airson agus gum faigh sinn fuasgladh."

Sa Ghearran thuirt Hebridean Air Services gu robh còmhraidhean fhathast a' dol eadar iad agus Comhairle Earra-Ghàidheil agus Bhòid agus gu robh iad an dòchas gum faigheadh iad air thighinn gu aonta a bhiodh a' ciallachadh nach biodh buaidh air seirbheisean."