'S e deireadh lìnn a bh'ann don Screen Machine an t-seachdain seo. Chuir Niall Dòmhnallach seachad an latha mu dheireadh aige leis an taigh-dealbh ann am Bun Easain agus e a' leigeal dheth a dhreuchd às dèidh còig bliadhna deug. Chaidh Seonaidh MacCoinnich a chèilidh air..