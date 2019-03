Tha dragh air cuid ann an Inbhir Aora mu chìsean paircidh a tha a' Chomhairle am beachd a thoirt a-steach fad na bliadhna.

Thuige seo 's ann tron t-samhradh a tha na cìsean air a bhith gan cuir an sàs - agus thathas air a bhith a' faighinn leth-uair an asgaidh air an àrd-sràid.

Seo Andreas Wolff.