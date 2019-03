Leasachadh air am Broomielaw

Thathas a sireadh bheachdan a' phobaill an dràsta ann an Glaschu mu leasachadh ann an tè de na sgìrean as eachdraidheil sa bhaile.

'S e sin am Broomielaw ri taobh abhainn Chluaidh - ceàrnadh a bha uaireigin gu math aithnichte a-measg Ghàidheil a' bhaile.

Tha Comhairle Baile Ghlaschu airson 's gum bi bruaichean na h-aibhne, coltach ri bailtean Eòrpach eile, air an cleachdadh barrachd le muinntir a' bhaile agus le luchd-tadhail.

Tha Ruairidh MacIomhair ag aithris.