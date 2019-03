Taghadh Chupa an t-Sutharlanaich

Image copyright Comann na Camanachd Image caption Bail' Ùr an t-Sleibh leis a' chupa an-uiridh.

Rinn Comann na Camanachd an taghadh airson Chupa an t-Sutharlanaich.

Bhuannaich Bail' Ùr an t-Slèibh an cupa ann an 2018, an treas turas sa cheithir bliadhna mu dheireadh a bha iad air Cupa an t-Sutharlanaich a thogail.

Rinn iad an gnothach 5-2 air Ceann a' Ghiùthsaich sa chuairt dheireannaich.

Tha na geamaichean ann am farpais 2019 mar a leanas:

A' Chiad Chuairt - an 6mh den Ghiblean

Srath Ghlais - Obar Dobhair

Comann Camanachd an Airm - Both Fhleisginn

Camanachd an Eilein Sgitheanaich - Cill Mhàillidh

Ceann a' Ghiùthsaich - Camanachd Leòdhais

Lòbhat - An Gearasdan

Srath Spè - Cille Mhoire

Ceann Loch Seile - Inbhir Nis

Loch Carrann - Gleann Urchadain

Bail' Ùr an t-Slèibh - Gleann Urchaidh

Dìreach dhan ath-chuairt: Inbhir Aora, Lochside Rovers, Caol Bhòid, Cabair Fèidh, Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal, Baile a' Chaolais, A' Mhanachainn.

An Dàrna Chuairt - an 4mh den Chèitean

Bail' Ùr an t-Slèibh / Gleann Urchaidh - Ceann Loch Seile / Inbhir Nis

Inbhir Aora - Loch Carrann / Gleann Urchadain

Camanachd an Eilein Sgitheanaich / Cill Mhàillidh - Lochside Rovers

A' Mhanachainn - Baile a' Chaolais

Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal - Lòbhat / An Gearasdan

Comann Camanachd an Airm / Both Fhleisginn - Ceann a' Ghiùthsaich / Camanachd Leòdhais

Cabair Fèidh - Srath Ghlais / Obar Dobhair

Srath Spè / Cille Mhoire - Caol Bhòid