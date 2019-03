Co-chomhairle nan comhairlichean

Image copyright PA

Thòisich co-chomhairle le ùghdarrasan ionadail eileanach air an àireamh chomhairlichean anns na h-uardan aca.

Feumaidh an-dràsta triùir no ceathrar chomhairlichean a bhith anns gach uard.

Tha Achd nan Eilean 2018 a' ceadachadh uardan le aon no dithis chomhairlichean nuair a tha eilean anns an uard.

Bidh Coimisean Crìochan Riaghaltas Ionadail na h-Alba an toiseach a' conaltradh ri Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Arcaibh agus Comhairle Shealtainn.

Poball

Mairidh a' cho-chomhairle dhan 20mh den Chèitean.

Thèid an coimisean an uairsin a thrusadh bheachdan am measg a' phobaill as t-Samhradh.

Bidh an dearbh phròiseas ann às dèidh sin le Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Comhairle na Gàidhealtachd, agus Comhairle Siorrachd Àir a Tuath.

Cuiridh an coimisean molaidhean dhan Riaghaltas ron Chèitean 2021.

Tha dùil ris an ath-thaghadh ionadail sa Chèitean 2022.