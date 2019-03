Boireannach air bàsachadh aig tràigh Niseaboist

Image copyright Getty Images Image caption Chaidh na seirbhisean èiginn a ghairm gu Niseabost madainn Diciadain

Thuirt polais gun do chaill boireannach a beatha aig tràigh anns na Hearadh Diciadain.

Chaidh na seirbhisean èiginn gu Tràigh Niseaboist sa mhadainn agus thug heileacoptear am boireannach gu Ospadal nan Eilean Siar ann an Steòrnabagh far an do chaochail i.

Tha e coltach gun do sguab tonn mòr am boireannach far chreagan faisg air an tràigh.