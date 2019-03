Rabhadh mu mhaoimtean-sneachda às dèidh bhàs triùir

Thug Seirbheis Fiosrachaidh Mhaoimtean-Sneachda na h-Alba rabhadh seachad gu bheil an cunnart bho mhaoimtean-sneachda ann an sgìre Bheinn Nibheis an-dràsta gu math àrd.

Tha seo an dèidh mar a chaidh triùir shreapadairean a mharbhadh ann am maoim-sneachda air a' bheinn Dimàirt.

Tha an ceathramh duine a' faighinn leigheas san ospadal ann an Glaschu.

Chaochail dithis shreapadairean aig an làraich, agus bhàsaich an treas duine fhad 's a bhathas ga thoirt far na beinne.

Thachair an tubaist mu 11:50m Dimàirt ann an Gil a Còig.

Chaidh heileacoptairean nam Maor-Cladaich agus Sheirbheis Eiridinn na h-Alba chun na làraich le buill sgiobannan teasairginn nam beann à Loch Abar agus Gleann Comhann.