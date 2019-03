Thèid leasachadh a bharrachd luach nam milleanan notaichean a dhèanamh air na goireasan aig Gàrradh Bhàgh an Neig air Taobh Siar Rois.

Tha Global Energy, leis a bheil an gàrradh, ag iarraidh cidhe domhain ùr anns am bi 150 meatair de dhoimhneachd a chruthachadh ach an urrainn dhaibh barrachd obrach a thoirt a-steach.

Thèid na planaichean a thaisbeanadh aig coinneamhan co-chomhairleachaidh anns an Neag agus Cromba nas fhaide air a' mhìos.