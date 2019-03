Dè a' bhuaidh a bheir Brexit air iasgach an Alba?

Cluinnear òraid ann am Pàrlamaid na h-Alba le aithris air a' bhuaidh air iasgach na h-Alba an dèidh do Bhreatainn an EU fhàgail.

'S e Ministear na h-Eaconamaidh Dùthchail, Feargas Ewing BPA, a bhruidhneas an dèidh dha beachdan cheannardan iasgairean iarraidh.

Eu-coltach ri mar a bhòt a' mhòr-chuid de mhuinntir na h-Alba rinn iasgairean Albannach soilleir gu robh iad airson an t-Aonadh Eòrpach fhàgail.

Bha iad a' faicinn gum biodh cothrom aca smachd fhaighinn air ais air uisgeachan Bhreatainn, agus gum biodh co-dhùnaidhean mu na tha ceadaichte dhaibh a ghlachadh air an dèanamh nas fhaisge air an taigh.

Feuchaidh Mgr Ewing ri beagan soillearachaidh a thoirt air an t-suidheachadh ged nach eil cinnt ann gu dè an t-slighe a ghabhas pàrlamaid Westminster fhathast.

Canaidh e gun cuir iad ìmpidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach dèan iad barganachadh le bhith a' toirt cead do bhàtaichean à dùthchanan cèin bho bhith a' faighinn a-steach do dh'uisgeachan Bhreatainn dìreach airson aonta fhaighinn air rudan eile mu thimcheall Brexit.

Thathar a' tuigsinn gun dearbh Mgr Ewing gu bheil iad airson cumail orral le siostam nan cuideaman ceadaichte ach gum bi an cuòta sin gu lèir ann an làmhan iasgairean na h-Alba.

Tha beachd ann gun iarr Mgr Ewing gum faighear dòighean ùra airson iasgairean òga a thàladh chun a' ghnìomhachais le bhith ga dhèanamh nas fhasa dhaibh cuòtathan às ùr fhaighinn.

Iarraidh am ministear cuideachd air riaghaltas Westminster gum bi cead aig luchd-obrach ò thall thairis obair mar iasgairean an Alba an dèidh Brexit.

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba pàipear deasbaid air a' ghnìomhachas a bhios fosgailte chun an Ògmhios agus gheibh daoine air na beachdan aca fhèin a chur ris.