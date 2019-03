Bhàsaich fireannach a bha a' sreap an Gleann Comhann

Chaidh an duine a sgèith gu ospadal ann an Obair Dheathain an dèidh iomairt teasairginn air Stob Coire nan Lochan.

Bha am fireannach, 57 bliadhna de dh'aois, air tighinn à Nottinghamhshire le buidhinn mhòir.

Bha e fhèin agus caraid a' sreap air Stob Coire nan Lochan agus chuireadh fios air na seirbheisean èiginn nuair nach do thill iad oidhche h-Aoine.

Bha sgioba teasairginn nam beann à Gleann Comhann, luchd-teasairginn bho cheithir sgiobannan eile agus helicoptairean nam maor-cladaich à Inbhir Nis agus Preastabhaig an sàs san iomairt airson lorg fhaighinn orra.

Fhuair iad lorg air an dithis tràth feasgar Dhisathairne agus chaidh an toirt far na beinne ann an helicoptair, fear aca gu Ospadal a' Bhelford sa Ghearasdan agus am fear eile gu ospadal ann an Obair Dheathain far an do bhàsaich e Là na Sàbaid.