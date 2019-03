Fhuair Urras Coimhearsnachd Bhràgair agus Àrnoil £368,338 gus an cuideachadh le leasachadh seann sgoil Bhràgair. Tha an taic-airgid a' tighinn bho Mhaoin Ath-Leasachaidh Riaghaltas na h-Alba a tha ga thoirt seachad an co-bhann le ùghdarrasan ionadail airson obraichean agus coimhearsnachdan seasmhach a chruthachadh. Seo Aonghas Dòmhnallach: