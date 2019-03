Strì a' leantainn an aghaidh sheirbheisean adhair

Leanaidh strì an aghaidh nam planaichean airson seirbheis-adhair a stèidheachadh a-rithist san Eilean Sgitheanach a dh'aindeoin 's gu bheil Comhairle na Gàidhealtachd a' gluasad air adhart leotha.

Tha a' bhuidheann-iomairt SALAD (Skye and Lochalsh Airport Discussion) a' cumail a-mach gu bheil rudan eile san Eilean Sgitheanach, leithid rathaidean is sgoiltean, gu math nas fheumaiche air airgead.

"Tha sinn a' smaoineachadh gu bheil cùisean a tha a' toirt buaidh air a' choimhearsnachd, a tha nas cudromaiche na seirbheis-adhair," thuirt Iseabail Strachan à Breacais, faisg air an Ath Leathann.

"Tha sinn a' faireachdainn gu bheil tòrr obrach a dhìth a thaobh nan rathaidean, agus duilgheadasan a thaobh turasachd agus taighean, agus cuideachd an àrainneachd, a tha nas cudromaiche na seirbheis-adhair airson an eilein.

Seirbheisean Slàinte

"Tha mi a' tuigsinn gum biodh e gu math cuideachail do dhaoine nan robh e comasach do dhaoine siubhal sìos a Ghlaschu no a Dhùn Èideann, gum biodh e na b' fhasa siubhal dha na seirbheisean slàinte.

"Ach aig an aon àm, tha sinn air fiosrachadh fhaighinn nach biodh e comasach do dhaoine, air sgàth nan uairean aig na seirbheisean-adhair, siubhal sìos a Ghlaschu agus air ais dhan eilean air an aon là.

"'S mar sin bhiodh aig daoine ri, chan e a-mhàin pàigheadh airson nan ticeadan-adhair, ach cuideachd àite-fuirich a lorg an sin.

"Chan eil mi a' smaoineachadh gum biodh e buileach cho furasta a bhith a' siubhal 's a tha cuid de dhaoine a' smaoineachadh," thuirt i.

Turasachd

Tha argamaid ga dhèanamh gum biodh seirbheisean-adhair feumail a thaobh turasachd, ach chan eil an luchd-iomairt a' gabhail ri sin.

"Tha mi a' faireachdainn, agus tha tòrr dhaoine sa choimhearsnachd a' smaoineachadh gu bheil an t-uabhas dhaoine a' tighinn dhan eilean mar thà, agus gu bheil a' mhòr-chuid aca a' tighinn ann an càraichean," thuirt a' Bh-Ua. Strachan.

"Tha na rathaidean uabhasach fhèin trang agus cunnartach, gu h-àraidh tron t-samhradh.

"Ach le seirbheis-adhair chan eil sinn a' faireachdainn gun atharraicheadh mòran, air sgàth 's nuair a thig daoine dhan eilean feumaidh iad càr airson a bhith a' siubhal.

"Ged a tha busaichean a' ruith, chan eil na seirbheisean idir math, agus chanainn gu bheil sinn feumach air barrachd taic-airgid airson nan seirbheisean bus mus tachair rudeigin den t-seòrsa.

Bun-stèidh

"Chan eil mi idir ag ràdh gu bheil mi gu tur an aghaidh nan seirbheisean-adhair, ach feumaidh rudan a bhith deiseil airson barrachd dhaoine a bhith a' tighinn dhan eilean air plèana.

"Agus mar a tha iad an-dràsta, chan eil sinn deiseil airson seirbheis den t-seòrsa seo.

"Tha mi a' smaoineachadh gur e beachd a th' ann nach eil a' Chomhairle agus a' bhuidheann a tha seo a tha a' cur nam beachdan air adhart air smaoineachadh mu dheidhinn.

"'S dòcha gu bheil iad a' smaoineachadh mu dheidhinn an airgid. Gun toireadh seirbheis-adhair airgead dhan eilean.

"Tha e math gum bi daoine a' tighinn dhan eilean - agus chan eil mi idir airson nach bi daoine a' tighinn dhan eilean - ach 's e dìreach, feumaidh sinn smaoineachadh mu dheidhinn an t-seòrsa buaidhe a bhiodh aige seo air an eilean, agus mura h-eil deagh bhun-stèidh againn, chan obraich seo," thuirt i.