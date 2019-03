Turasachd anns na h-eileanan

Le seusan na turasachd a teannadh dlùth, chuala co-labhairt ann an Steòrnabhagh gum bu chòir barrachd prìomhachais a thoirt do bhith a' brosnachadh cànan agus cultar nan Gàidheal do luchd-turais. Tha dùil ri àrdachadh eile am bliadhna san àireamh dhaoine a thadhalas air an sgìre a th' air a margaidheachd air feadh an t-saoghail. Chaidh rabhadh cuideachd ge-tà gu bheil cunnartan an lùib a bhith ro thrang. Seo Aonghas Dòmhnallach ...