Tha obair gu leòr a' dol sna h-Eileanan Siar gus cuideachadh a thoirt dhan fheadhainn air a bheil dementia. Tha An Lanntair ann an Steòrnabhagh ag obair air pròiseact far a bheil seann nithean agus innealan gan cleachdadh gus cuimhne agus còmhradh a phiobrachadh. Tha an aithris seo aig Nicole Webber.