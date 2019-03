Fhuair coimhearsnachd anns an Ros Mhuilich cothrom an-dè beagan Gàidhlig ionnsachadh san aonad Ghàidhlig as ùire san eilean - ann am Bun-sgoil Bhun Easain.

Chuir na ceathrar sgoilearan san aonad cafaidh Gàidhlig air dòigh 's iad an dòchas feadhainn a tha fhathast a' bruidhinn Gàidhlig na sgìre a thàladh a-steach airson strùpag 's còmhradh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.